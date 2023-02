Reggio Calabria, il piccolo Museo FS della Stazione di Santa Caterina è una realtà di livello nazionale

13 Febbraio 2023 17:27

L’ex Compartimento FS di Reggio Calabria ha segnato la storia ferroviaria, proprio per questo l’Associazione “Incontriamoci Sempre” ha dedicato l’attività sociale e culturale in onore di questa storia. “Il piccolo Museo Fs dedicato al regista Pietro Germi – dichiara il Presidente Pino Strati – che con il suo capolavoro Il Ferroviere, del 1955, ha aperto il filone del Cinema D’autore, è meta di tanti visitatori e studenti che apprezzano pezzi unici e datate delle mitiche FS. Grazie alla grande conoscenza sul tema del nostro caro collaboratore Nicola Morabito, stiamo facendo crescere un angolo di cultura museale in città. L’attività dell’Associazione “Incontriamoci Sempre” è stata sempre legata alle Ferrovie dello Stato, con tante iniziative all’interno della rassegna Calabria D’autore, con documentari e proiezioni cinematografiche sul rapporto tra Cinema ed Fs, con gli affreschi del maestro Alessandro Allegra presenti in sede. Tutto questo è testimonianza di tale impegno sociale e culturale, che caratterizza l’Associazione”.

Un rapporto tanto stretto e sentito, quello con le FS, che è stato sottolineato dall’uscita di qualche anno fa, sul magazine delle Frecce Fs e su Fs news, di un articolo sulle attività dell’Associazione e dal successo mediatico riscontrato attraverso un servizio di quasi cinque minuti all’interno della trasmissione “Tutto il Bello che c’è”, all’interno del Tg 2 delle 13,30.“Ricordiamo un’ultima chicca – conclude Strati – con la consegna di un pezzo di storia delle Fs, il prezioso orologio da Tasca Perseo Fs del 1927, all’attore Hollywoodiano Richard Gere, lo scorso 5 agosto, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Magna Graecia Filmfest alla Regione a Catanzaro, con la presenza del noto Orafo Michele Affidato, grande amico e sostenitore della nostra realtà culturale”.