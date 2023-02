Reggio Calabria piange la scomparsa di Totò Morabito, noto e stimato fotografo della città

7 Febbraio 2023 15:19

Si è spento a 76 anni il noto e stimato fotografo della città di Reggio Calabria, Totò Morabito. Morabito era molto conosciuto in città così come il figlio Attilio che ha seguito la strada del padre in maniera egregia e portando alto il nome del papà divenendo anche lui uno stimato fotografo reggino. L’ultimo saluto a Totò Morabito verrà dato nella giornata di domani, 8 febbraio alle ore 10:00, presso il Santuario di Maria Santissima di Modena.

La Redazione di StrettoWeb e il direttore Peppe Caridi porgono le più sentite condoglianze al figlio Attilio.