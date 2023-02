Reggio Calabria, il parcheggio di Via Rausei: l’ecomostro di 7 piani in cemento armato abbandonato da anni

9 Febbraio 2023 17:21

Doveva essere un parcheggio utile per la città e invece è un ecomostro abbandonato tra le case in una zona densamente popolata della città. Stiamo parlando del parcheggio di Via Rausei adesso via Antonino Cutroneo a Reggio Calabria.

Nel 2015 l’amministrazione Falcomatà aveva annunciato alla cittadinanza che da li a poco sarebbe dovuto sorgere il primo parcheggio multipiano della città che però ancora a distanza di quasi 10 anni, è rimasto li abbandonato a se stesso.

Il progetto era stato concepito nel 2005 ed inserito nel piano triennale senza però portare a termine l’opera che allo stato attuale risulta una struttura di 7 piani di cemento armato in totale abbandono.

L’amministrazione comunale ai microfoni di StrettoWeb afferma che il cantiere non può partire subito perchè il primo finanziamento è finito ed è stata fatta una variante al progetto, sono stati recuperati i fondi, ottenute le varie autorizzazioni e adesso si deve passare alla fase di progettazione che richiederà circa 2/3 mesi per poi passare alla gare e una volta aggiudicato il lavoro da parte della ditta, in quel momento si sapranno i tempi che ne consentiranno il completamento dell’opera che richiederà circa un anno e 2 milioni di euro.