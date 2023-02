A Reggio Calabria i nuovi Paperoni sono due: nuova incredibile vincita che supera il Sei del Superenalotto!

17 Febbraio 2023 21:21

Reggio Calabria è baciata dalla fortuna: a poche ore dallo storico Sei del Superenalotto ottenuto in pieno centro, arriva la notizia di un’altra vincita ancor più ricca e clamorosa. Proprio oggi, infatti, Lottomatica ha comunicato alla Tabaccheria Bruno Arichetta di via Cardinale Portanova che un suo cliente ha incassato la stratosferica cifra di ben 5 milioni di euro, ottenuta con un gratta e vinci del tipo “100X” da 20 euro. Il gratta e vinci, verosimilmente, è stato acquistato intorno a metà gennaio, in quanto l’incasso avviene entro trenta giorni dalla comunicazione della vincita. Si tratta di una delle vincite più grandi della storia dei gratta e vinci in Italia.

La Tabaccheria Bruno Arichetta è una delle più storiche e antiche della città, fondata nel 1895 da un trisavolo dell’attuale titolare che ottenne le licenze come compenso per le ferite rimediate in una delle guerre ottocentesche del Regno d’Italia tra campagne garibaldine e guerre d’indipendenza. Da allora, la tabaccheria è rimasta sempre nello stesso posto per quasi 130 anni e domani sarà in festa per un avvenimento storico ed eccezionale che ha regalato alla città un altro Paperone. Il secondo, nel giro di poche ore. Con l’augurio che tutta questa fortuna possa essere di buon auspicio per tutta la città.