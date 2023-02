Reggio Calabria, Occhipinti: “solidarietà ai dipendenti Alival”

2 Febbraio 2023 18:32

“Nonostante le nuove proposte arrivate all’ultima riunione del tavolo tecnico presso la Prefettura di Reggio Calabria dedicato alla vertenza Alival, la situazione in cui versano i circa 70 lavoratori coinvolti continua a destare profonda preoccupazione”. A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti che, nell’esprimere la solidarietà del partito ai lavoratori e alle loro famiglie, chiede il massimo impegno per arrivare a una soluzione che possa garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. “La proposta portata al tavolo dal presidente della Camera di Commercio Tramontana va nella giusta direzione, ma, al momento, tutela soltanto il 30% dei lavoratori coinvolti che dal prossimo primo di aprile rischiano di restare senza lavoro”.

“La strada intrapresa, seppure con colpevole ritardo, è quella giusta – dice ancora Riccardo Occhipinti – ma serve che ognuno faccia la sua parte. L’interlocuzione avviate con le imprese della Città Metropolitana deve essere rafforzata e anche la Regione Calabria, per come garantito dall’assessore Calabrese, dovrà moltiplicare il suo impegno per evitare che gli ex dipendenti Alival rimangano senza lavoro. La fase di crisi economica che stiamo attraversando non ci consente di perdere ulteriore tempo e impone a tutti i soggetti interessati di produrre il massimo sforzo per fare in modo che neanche un posto di lavoro venga perduto sul territorio della Città Metropolitana”.