Reggio Calabria, nuovo libro di Marco Ferrando dal titolo “Stalin e il PCI. Tra mito e realtà”

6 Febbraio 2023 14:48

È uscito un nuovo libro di Marco Ferrando, portavoce del PCL, dal titolo “Stalin e il PCI. Tra mito e realtà”. Red Star Press editore. Il si soffermava principalmente sull’attualità del marxismo rivoluzionario e del suo programma fondamentale in rapporto alla crisi del capitalismo. Il libro affronta il tema da un’angolazione diversa: la storia del movimento operaio e comunista in Italia, nella sua connessione con lo stalinismo. Verrà presentato sabato 11 febbraio alle ore 17 presso lo Spazio “Open” di Via Filippini 25, a Reggio Calabria.

Vi sono in Italia alcune migliaia di giovani che cercano in qualche modo, seppur in forme diverse, il filo rosso dell’anticapitalismo. Che sentono l’esigenza di non limitarsi alla routine dell’antagonismo, di riconoscersi in un progetto complessivo, di ritrovare le radici di tale progetto nella grande storia del movimento operaio, di formarsi come quadri leninisti nello studio serio di questa storia. Studio che è incompatibile coi falsi miti e con la retorica della menzogna, con la rimozione della memoria storica e della sua verità (lo stalinismo). La costruzione di un partito rivoluzionario non può fare a meno di questa risorsa preziosa. È a questi giovani, innanzitutto, che il libro intende rivolgersi.