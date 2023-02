Reggio Calabria, maxi blitz della Municipale a Botteghelle: scoperto clandestino pericoloso. Denunce anche per rustico abusivo in centro

4 Febbraio 2023 19:39

Intensa attività della Polizia Locale di Reggio Calabria nelle ultime 24 ore che a seguito di due distinte operazioni di servizio sviluppate dai nuclei specialistici ha elevato numerosi verbali commerciali al mercato del venerdì di Botteghelle per vendita irregolare ( per un totale di circa 9000 euro) ed ha sequestrato ad un cittadino extra comunitario di nazionalità georgiana circa duecento pezzi di abbigliamento di provenienza non nota posti in vendita senza alcun titolo autorizzativo.

Il medesimo extra comunitario, sottoposto a fermo di identificazione attesa la mancanza di titolo idoneo per la permanenza sul territorio italiano, dopo le relative attività di identificazione ed foto segnalamento svolte col il prezioso ausilio della Questura, è stato destinatario di un decreto di espulsione.

A suo carico infatti sono emersi numerosi precedenti di polizia tra cui minacce, violenza a pubblico ufficiale, resistenza, furto ecc. Dopo le formalità di rito è stato rilasciato e denunciato a piede libero per clandestinità. Nelle stesse ore l’ufficio di polizia edilizia, accettata la non conformità di un immobile a due piani fuori terra in corso di costruzione sito in centro cittadino, sottoponeva a sequestro giudiziario il manufatto deferendo contestualmente all’autorità giudiziaria tre persone (committente, direttore dei lavori e progettista) per i reati edilizi accertati. Le attività si inquadrano nel più generale dispositivo di controllo del territorio nella materia di competenza disposte dal Dirigente. Attesa la fase delle indagini preliminari le ipotesi di reato dovranno essere vagliate e validate dall’autorità giudiziaria competente