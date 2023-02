9 Febbraio 2023 19:30

A causa di un guasto ad un tubo di portata 400 di Sorical in via Nazionale Pentimele, tra Santa Caterina e Archi, lungo un tratto di oltre 200 metri dove la strada è completamente allagata per una perdita, come abbiamo documentato oggi, si stanno verificando disservizi idrici nella zona Nord di Reggio Calabria.

Le aree interessante sono Santa Caterina, Pentimele e Archi. I tecnici sono al lavoro per risolvere la problematica.