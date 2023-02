Reggio Calabria, magiara ubriaca fa irruzione a messa e rompe il femore ad un’anziana | DETTAGLI

16 Febbraio 2023 17:00

Un incredibile episodio si è verificato sabato pomeriggio nel pieno centro storico di Reggio Calabria, a pochi metri dalla Questura e precisamente presso la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Piazza Sant’Agostino. Un luogo simbolo che per decenni è stata punto di ritrovo ludico per bambini e ragazzi del quartiere, e non, che riempivano la piazza di schiamazzi e risate e, purtroppo, ormai, da dieci anni a questa parte, “divenuto vespasiano e luogo di bivacco per ubriachi, tossicodipendenti e prostitute” come segnalato a StrettoWeb dai residenti della zona.

Della vecchia piazza non v’è traccia, si ha timore ad attraversarla anche in pieno giorno, figuriamoci di notte. Eppure, sabato non era notte, erano le 17.30 quando nella Chiesa è iniziata la messa e un gruppo nutrito di fedeli ha partecipato alla funzione. Terminata la celebrazione, una donna di origine ungherese, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool e forse anche di altre sostanze, si è accomodata in sacrestia pretendendo soldi dal parroco e dai fedeli per poter comprare altri alcolici. Al rifiuto da parte di tutti, la signora ha inveito contro i presenti, sputando e maledicendo chiunque si rifiutasse di darle del denaro. Dopo non pochi tentativi, finalmente, la signora è stata fatta accomodare fuori dalla chiesa, nel cortiletto della parrocchia, dove, purtroppo, un gruppo di signore si stava scambiando i saluti prima di rincasare nelle proprie abitazioni. Ma la donna, che all’ennesimo tentativo di ricevere del danaro ha ricevuto un no secco da parte di tutti, si è scagliata contro i presenti spingendo con violenza una signora di 70 anni la quale, cadendo, ha sbattuto contro l’aiuola fratturandosi il femore.

L’epilogo, purtroppo, ha previsto ricovero ed intervento con prossima riabilitazione per la malcapitata, mentre la donna ungherese è stata denunciata a piede libero. “Perché, nonostante episodi gravi come questo, nessun ente statale interviene per cambiare il decorso indecoroso che una parte della città sta subendo? Cambierà qualcosa in questa città? C’è ancora un fondo più profondo di quello che è stato già toccato? La cittadinanza aspetta i fatti. Perché Reggio è stata abbandonata da tutti? Politica e Stato in primis. Che male ha mai potuto fare questa città, per meritarsi così tanto disprezzo da essere divenuta terra di nessuno?“, chiedono i residenti della zona.