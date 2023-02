Reggio Calabria, il Liceo Gullì vince il contest #ioleggoperché: scelta tra le migliori 10 scuole d’Italia

22 Febbraio 2023 19:10

Grande soddisfazione per gli studenti ed i docenti del Liceo Gullì di Reggio Calabria, i quali vincono il contest di #ioleggoperchè2022. La scuola è stato selezionata, tra oltre 750 scuole, come una delle 10 più meritevoli del 2022, con il progetto “Correre e saltare per toccare il cielo con un libro”.

Il contest, che si è tenuto il 5 Novembre scorso, presso l’antica libreria Ave, ha voluto mettere in risalto il legame che unisce lo sport con l’inclusione e la lettura secondo la frase latina “mens sana in corpore sano”. L’attività ha coinvolto le classi seconde del liceo che hanno dato il loro contributo attraverso varie forme di espressione. Dopo una breve introduzione e il Canone di Pachebel, di seguito si sono succeduti un partecipato flash mob la lettura di passi tratti da opere classiche e moderne dall’VIII libro dell’odissea alle odi pindariche ad alcune poesie tra le quali la lirica di Leopardi “A un vincitore del pallone” e di Saba “Goal”.

La performance è terminata con una classe che ha drammatizzato una conversazione sul valore dell’inclusione nello sport e nella vita di tutti i giorni. L’evento si è concluso con un breve stacchetto musicale che ha inneggiato all’importanza del leggere, “che apre la mente e spiega le ali della fantasia”. Un progetto impegnativo, gratificante e coinvolgente , frutto di un affiatato gioco di squadra, realizzato con la sinergia tra il Dipartimento Umanistico e il Dipartimento di Scienze Motorie e incoraggiato dal Dirigente Scolastico, il dottor Francesco Praticò.