Reggio Calabria: al Liceo Da Vinci incontro con il giornalista e critico musicale Ernesto Assante

24 Febbraio 2023 11:50

Sabato 25 febbraio 2023, alle ore 11:00, nell’Aula Magna della sede centrale del Liceo “Da Vinci”, gli studenti del liceo incontreranno il giornalista e critico musicale Ernesto Assante che presenterà il suo ultimo lavoro “La grande storia del rock. Da Elvis Presley ai nostri giorni”. L’incontro è inserito nel programma del Festival Autori, Arte e Musica del Mediterraneo che si terrà dal 22 al 26 febbraio ad Ecolandia e sarà presentato dalla Biblioteca del Liceo.

Ernesto Assante, giornalista, critico musicale di Repubblica dal 1978, autore e conduttore televisivo e radiofonico, ha collaborato negli oltre trent’anni della sua attività con numerosi settimanali e mensili italiani e stranieri, tra i quali Epoca, L’Espresso, Rolling Stone, ha ideato ed è stato responsabile dei supplementi Musica, Computer Valley e Computer, Internet e Altro di Repubblica, ha lavorato come conduttore radiofonico per la Rai e come autore televisivo per le reti Rai, è stato direttore di McLink, il primo Internet Provider italiano, ha realizzato e diretto il progetto di Repubblica.it. È stato, inoltre, tra i fondatori e direttore di Kataweb. È collaboratore della Treccani per le voci che riguardano la popular music. È stato docente di Teorie e Tecnica dei Nuovi Media e di Analisi dei Linguaggi Musicali all’Università La Sapienza di Roma. Ha all’attivo numerose pubblicazioni su musicisti rock e storia della musica.

Nel corso dell’incontro, l’autore parlerà agli studenti ed i suoi interventi saranno inframezzati da pezzi musicali interpretati dalla band BeFree. Al termine sarà dato spazio alle domande dei ragazzi