Reggio Calabria: al Liceo Campanella si celebra la giornata mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica

12 Febbraio 2023 14:41

Sarà recuperata domani lunedì 13 febbraio al Liceo Classico Tommaso Campenella l’iniziativa in programma per lo scorso 9 di febbraio nell’ambito della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica, indetta dall’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), poi rinviata a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Il programma della giornata, organizzato dalle delegazioni AICC “Ibico” di Reggio Calabria e “Columna Rhegina” di Villa San Giovanni, in collaborazione con i rispettivi Licei Classici, si svolgerà interamente on line a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 12.00 con la condivisione di esperienze formative condotta dagli alunni del Liceo Campanella e del Liceo Nostro.

“La manifestazione – spiega Carmen Lucisano, Dirigente del T.Campanella – partecipazione potrà avvenire per classi intere che dovranno collegarsi dalla propria aula alla piattaforma web; il link per il collegamento verrà comunicato alle classi coinvolte entro la giornata di oggi”.