Reggio Calabria: l’IC “Galilei – Pascoli” stipula protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici

25 Febbraio 2023 14:58

I bisogni educativi speciali appaiono oggi sempre più variegati e numerosi, la scuola diviene il luogo in cui questi bisogni vengono alla luce ed è sempre più complicato per famiglie e per la scuola attuare un percorso che possa aiutare realmente gli studenti. L’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli”, guidato dal Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, nell’ottica dell’ausilio e della consulenza, ha stipulato un protocollo di intesa con l’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici.

Grazie alla sapiente direzione della Dott.ssa Francesca Cartellà, i docenti saranno formati e avranno consulenza circa le metodologie inerenti all’approccio giusto rispetto ai disagi degli alunni dovuti alle situazioni di crisi (l’insuccesso, la dispersione scolastica, il disagio, gli episodi di bullismo e il cyberbullismo, la separazione genitoriale, le liti con fratelli/sorelle, la gestione delle relazioni interpersonali etc.) che possono riguardare studenti, genitori e docenti.