Reggio Calabria, l’Arena dello Stretto cambia look: cominciati i lavori per sistemare la facciata | FOTO

9 Febbraio 2023 17:23

Da qualche giorno, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, sono partiti i lavori per abbellire le facciate laterali del piccolo anfiteatro in pieno centro. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, sono stati installati i ponteggi su cui gli operai stanno lavorando. L’obiettivo è rendere più bella e moderna la parte esterna di uno dei simboli della città, in estate teatro di tanti spettacoli. Questa è una prima parte dei lavori, avviati in seguito a finanziamento, per un importo complessivo di oltre 140 mila euro. I lavori dovrebbero durare qualche mese. Secondo quanto verificato, se ci sarà la possibilità, e se lo si riterrà opportuno, successivamente si potrà procedere ad altre sistemazioni sempre riguardanti l’Arena.