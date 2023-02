16 Febbraio 2023 11:08

L’associazione “Indipendenza” e l’associazione culturale “Due Sicilie” promuovono un incontro sul tema: “PNRR, MES, autonomia differenziata, NATO: dentro il perimetro della dipendenza e della disgregazione nazionale e sociale“.

L’incontro si terrà a Reggio Calabria in data 18 febbraio 2023, alle ore 18:00, presso la libreria Spazio Open sita in via dei Filippini, 23/25 (angolo via Giudecca – termine tapis roulant).