Reggio Calabria, il Circolo “L’Agorà” ha organizzato un incontro su Giorgio Gaber | VIDEO

10 Febbraio 2023 21:45

Si è svolta venerdì 10 febbraio la conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Nel ricordo di Giorgio Gaber nel ventennale della morte”. Giorgio Gaber, nato a Milano il 25 gennaio 1939 (Gaberscik all’anagrafe), si è avvicinato alla musica fin da piccolo: di salute cagionevole durante l’infanzia si è ammalò due volte di poliomielite. Per curare una lieve paralisi alla mano sinistra, causata dalla malattia, suo padre Guido gli regalò una chitarra e lui imparò a suonarla. Alla metà degli anni Cinquanta, Genova e Milano rappresentano l’avanguardia musicale italiana, grazie a giovani artisti talentuosi come Adriano Celentano, Luigi Tenco, Enzo Jannacci, che segneranno la nascita del rock ‘n’ roll in Italia; su quell’asse artistico-geografico si muove anche Giorgio Gaber, che esordisce come chitarrista dei Rock Boys, il primo gruppo di Celentano. La Milano dell’epoca offre “palestre” di primo piano quali l’Hot Club, la Taverna Messicana, il Cab 64 o il Santa Tecla. Dopo un EP per Dischi Ricordi (“Ciao ti dirò” è il primo brano di rock ‘n’ roll in lingua italiana), nel 1959 fonda I Due Corsari con l’amico Jannacci, che si distingue per i testi umoristici da cabaret, precursori del rock demenziale di venti anni dopo.Nel corso della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, dopo i saluti di Gianni Aiello (Presidente del sodalizio organizzatore) hanno fatto seguito quelli del Sindaco di Milano Giuseppe Sala (lettura di un documento) del Presidente della Fondazione “Giorgio Gaber” Paolo Dal Bon e del noto fotografo e critico musicale Guido Harari. Giorgio Gaber è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, conduttore televisivo,chitarrista e regista teatrale italiano, tra i più importanti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Il canzoniere di Giorgio Gaber attraversa quarant’anni cruciali di storia italiana. Una compenetrazione ineguagliata tra pezzi di vita pubblica e privata, tra l’ansia di chi si è sforzato tutta la vita di fare i conti con la misura della propria inutilità, e la rabbia di un maverick meneghino che non ha mai permesso a nessuno di farsi accalappiare. Lui diceva sempre quello che sentiva vero; lucido, affilato. Ricorda di lui Eugenio Finardi: “Gaber voleva dare un valore diverso alle parole, valutarne più che la capacità di intorbidire, con metafore o quant’altro, quella di chiarire.

Le usava per condividere i pensieri. Anche se, e in questo l’ho sempre ammirato, ha saputo immettere nel suo linguaggio assolutamente quotidiano anche una percentuale inattesa di poesia. Del resto, a mio avviso, lui era più attore che musicista. Giorgio a mio avviso capiva perfettamente la spinta propulsiva che avevamo in quegli anni [negli anni settanta], quella voglia di solidarietà, giustizia, cambiamento che credo si avvicinasse molto a quella del Movimento del Sessantotto. E capiva anche l’altro fenomeno diffuso nella mia generazione, la forza che alcuni traevano dalla spiritualità, da una fede. Pur essendo lui non credente e anche in questo caso, quindi, fuori dai giochi.”. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi a cura di Antonino Megali (vice Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì venerdì 10 febbraio.