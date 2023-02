22 Febbraio 2023 19:47

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di via Lia in direzione nord. Lo scontro è stato tra due autovetture e per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale.