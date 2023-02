Reggio Calabria, incidente tra auto e scooter: 118 e polizia sul posto

21 Febbraio 2023 12:26

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla via Nazionale Pentimele a Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra un’auto e uno scooter che si sono scontrati in modo sembrerebbe abbastanza brusco tanto da far finire il motociclista sul marciapiede. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno immediatamente soccorso il motociclista che in trova in questi minuti sull’ambulanza e la Polizia Municipale che sta effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica.