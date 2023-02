Reggio Calabria, imprenditore non versa le ritenute per 3 anni consecutivi: assolto per un cavillo tecnico

15 Febbraio 2023 15:10

Secondo l’accusa, N.F., imprenditore reggino attivo nel settore dei trasporti e della logistica, amministratore di una società di trasporto merci su strada, avrebbe omesso – per ben tre anni consecutivi – il versamento delle ritenute, così conseguendo un indebito vantaggio fiscale ai danni dello Stato.

Tuttavia, nonostante le importanti ed incontestabili evidenze investigative, lo stesso è stato assolto da tutte le imputazioni.

In particolare, secondo la tesi dei difensori dell’imprenditore – gli Avvocati Alfredo Foti del Foro di Roma e Maria Laurenzano del Foro di Reggio Calabria – in applicazione della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il delitto contestato al loro cliente sarebbe stato concretamente perpetrabile esclusivamente da parte di colui che era il legale rappresentante e, per l’effetto, rivestiva la carica di amministratore, nel periodo temporale in cui sono state effettuate le ritenute e, conseguentemente, sono sorte le correlate e non adempiute obbligazioni.

Nel caso di specie, per come dimostrato dai penalisti, nonostante N.F. fosse effettivamente l’amministratore della società all’inizio del periodo incriminato – e, quindi, responsabile delle iniziali omissioni – lo stesso aveva successivamente ceduto la legale rappresentanza ad altro soggetto, prima però della definitiva consumazione del reato, ragion per cui non avrebbe potuto essere condannato per mancanza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla giurisprudenza.

Tesi condivisa anche dal Tribunale di Reggio Calabria, che – nonostante la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico Ministero – ha assolto l’imprenditore.