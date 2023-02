Reggio Calabria, l’illustre prof. Ficarra torna al da Vinci per una Lectio Magistralis a 100 anni di età

22 Febbraio 2023 18:29

A volte tornano. E a volte è veramente un piacere, oltre che un vero evento. Il prof. Domenico Ficarra, illustre docente di Filosofia, da qualche giorno centenario, torna al liceo scientifico Leonardo da Vinci, nel quale ha insegnato per oltre 40 anni, per una Lectio Magistralis. Ad accoglierlo venerdì 24 febbraio, alle 16:30, nell’aula Magna della “sua” scuola, saranno tanti colleghi e suoi ex alunni, alcuni provenienti da altre città italiane dove risiedono, rientrati a Reggio proprio per celebrare il loro indimenticato maestro di vita. Promotore dell’iniziativa il prof. Sandro Vitale, storico vicepreside del liceo da Vinci anche negli ultimi anni in cui ha Ficarra era in servizio, che a capo di un comitato organizzatore ha voluto fortemente festeggiare i 100 anni di Domenico Ficarra. La sua proposta è stata accolta con vero entusiasmo da Dirigente Scolastico Francesco Praticò, che ha messo a disposizione i locali e favorito la realizzazione del progetto.

Acuto, dotato di un raffinato senso dell’ironia, coltissimo e lucido come nei suoi anni migliori, Ficarra qualche anno fa ha dato alle luci un interessante saggio sul Medioriente. Venerdì sera sarà nell’Aula Magna del suo liceo a dare lustro non solo alla sua scuola ma all’intera città, dimostrando come le eccellenze Reggio non le esporti soltanto, qualcuna negli anni è rimasta qui come avamposto e ci illumina ancora. L’età? Talvolta conta veramente poco.