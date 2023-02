Reggio Calabria: la doppia faccia di una città | FOTO

7 Febbraio 2023 12:07

Se di giorno Reggio Calabria è la città del sole e del mare, di sera si trasforma in Ghotam City. Da giorni infatti l’ illuminazione pubblica della via marina bassa è completamente assente, mentre ormai da tempo altre zone centrali della città sono lasciate all’incuria comunale.

La doppia faccia di Reggio

Una città ormai abbandonata a sè stessa. Non solo le zone della periferia sono vittime della negligenza di chi governa la città, ma anche diverse zone centralissime sono, ormai da tempo, vittime di disagi. Come ad esempio il tratto della via marina bassa del Lungomare Falcomatà. Una zona non solo centrale, ma, soprattutto, la più conosciuta della nostra città, percorsa da un notevole numero di pedoni, ciclisti e in alcuni casi anche macchine, il cui tratto pedonale completamente al buio.

La villa di tutti i reggini

Per non parlare della villa Comunale “Umberto I”. L’unico giardino comunale della città, un orto botanico ricco di specie di alberi e piante da tutto il mondo, con una storia gloriosa alle spalle, che di giorno ha le sembianze dell’ Eden, mentre la sera si trasforma in un posto lugubre, completamente al buio, punto di delinquenza e degrado. E dire che letteralmente a due passi si trova la Questura di Reggio Calabria, a dir poco ironico. Insomma Reggio è allo sbaraglio ormai da tempo, ma un’intervento sull’illuminazione cittadina, soprattutto in zone centrali e turistiche, sarebbe quantomeno doveroso da parte del Comune.