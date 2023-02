Reggio Calabria, il Liceo Volta alle Finali Nazionali di Corsa Campestre

23 Febbraio 2023 09:36

Ancora un’ottima prestazione della squadra femminile di Corsa Campestre del Liceo Scientifico “A. Volta” che supera brillantemente la fase regionale proiettandosi direttamente alla Finale Nazionale prevista a Caorle, in Provincia di Venezia, dal 29 al 31 marzo. Prima assoluta Alessia Morabito, Prima D Indirizzo Sportivo, seguita dalle compagne Elisa Barreca, Terza D Nuovo Ordinamento, Eleonora Castello, Prima C Nuovo Ordinamento, Ludovica Mauro, Seconda D Indirizzo Sportivo. Le ragazze si sono aggiudicate il titolo individuale e di squadra disputando una gara perfetta dal punto di vista tecnico tattico, meritando i complimenti dei tecnici presenti alla manifestazione regionale.

Ancora a proposito di meritate soddisfazioni e di successi, il Liceo Volta, sempre attento a consentire ai propri studenti di coniugare i doveri scolastici con gli impegni sportivi, ha accolto con entusiasmo anche la convocazione di Santo Christian Ielo, della Seconda C Indirizzo Sportivo, da parte della Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana, allo Stage Allenamento Junior Maschile tuttora in corso a Latina. Agli atleti del Volta l’augurio, da parte del Dipartimento di Scienze Motorie e di tutta la comunità scolastica, di inseguire i propri sogni, portati avanti con sacrificio e fatica, mantenendo uno spirito di sana competitività. L’augurio di coltivare valori che mettano in gioco, prima di tutto, sottolinea la Dirigente Scolastica Maria Rosa Monterosso, il rispetto di sé e il valore dell’avversario, altro da sé, in una vision dello sport volta al potenziamento dell’individuo, con le sue qualità ma anche con le possibili debolezze e fragilità, nel più ampio processo di valorizzazione della persona.