Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” ricorda Giorgio Gaber

7 Febbraio 2023 09:01

Il prossimo 10 febbraio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Nel ricordo di Giorgio Gaber nel ventennale della morte”. Nella sua vita è stato un po’ di tutto: cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale. Senza ombra di dubbio uno dei più importanti nomi dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Soprannominato Il Signor G dai suoi estimatori, è un precursore del genere del teatro canzone ed è uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Gli esordi di Giorgio Gaber ed il successo A metà degli Anni Cinquanta, Genova e Milano sono l’avanguardia culturale italiana. Giovani artisti talentuosi come Adriano Celentano, Luigi Tenco e Enzo Jannacci, solo per citarne alcuni, segnano la nascita del rock ‘n’ roll. L’inizio di Giorgio Gaber è figlio del jazz e del rock & roll. Siamo nella seconda metà degli anni 50 e la leggenda narra del Santa Tecla, locale un po’ equivoco a due passi dal Duomo di Milano. E’ lì che uno studente della Bocconi, diploma di ragioniere, milanese ma di radici triestine, si trasforma in chitarrista e poi perfino in cantante. D’altronde il “conservatorio”, per una intera generazione di artisti nati intorno alla guerra, è una cantina due metri sotto il marciapiede (ricordate un certo Cavern Club, in quel di Liverpool?) e Gaber non sfugge alla regola. Con lui ci sono Enzo Jannacci, Luigi Tenco, Giampiero Reverberi. Si fa del jazz (c’è anche Paolo Tomelleri), del country & western (il primo gruppo si chiama Rocky Mountains) e si scoprono Bill Haley, Elvis Presley, i Platters. Passano dal Santa Tecla Adriano Celentano (che vorrà Gaber come accompagnatore alla chitarra) e soprattutto Sergio Rapetti in arte Mogol. Sarà lui ad offrire all’incredulo studente il primo contratto discografico. In realtà Gaber sta vivendo una lunga parentesi, un gioco consapevolmente goliardico.

Non crede affatto che il suo futuro professionale verrà da queste notti senza fine. Eppure fra la chitarra, il microfono e la vita da orchestrale, si sta formando una parte rilevante dell’artista Gaber. Che a questa prima stagione dovrà molto della sua energia e della sua fisicità sul palcoscenico. Oltre a un’immediatezza di riscontro col pubblico, sera dopo sera, che la generazione successiva dei cantautori non conoscerà se non a carriera avanzata. Apice dell’avventura, probabilmente, l’isterica serata del Primo Festival Nazionale del Rock And Roll, 18 maggio 1957 al Palazzo del Ghiaccio di Milano. E’ la data di nascita ufficiale del teenager italiano, urlante e scatenato come il suo omologo in ogni parte del mondo. Giorgio Gaberscik, in arte Gaber, non ha ancora diciannove anni.Giorgio Gaber è stato un grande artista a tutto tondo: cantautore, musicista, cabarettista. La maggior parte delle sue canzoni sono un testamento “politico” dell’Italia del suo tempo. Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberščik, è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, conduttore televisivo,chitarrista e regista teatrale italiano, tra i più importanti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Dichiara il noto cantautore Roberto Vecchioni “Gaber era semplice e chiaro, non gridava verità ma proponeva strade. Segnalando anche l’importanza del dolore, la necessità nella vita di superare prove difficili. Tutte cose che danno i romanzi, e però in maniera più diretta oggi ci arrivano proprio dalle canzoni d’autore. La forma più rapida per entrare nel contemporaneo. Che poi è sempre stato lo scopo di Giorgio Gaber: cantare l’illogica allegria del vivere la realtà.”. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi a cura di Antonino Megali (vicePresidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). Nel corso della conversazione dopo i saluti di Gianni Aiello (Presidente del sodalizio organizzatore) hanno fatto seguito quelli del Sindaco di Milano Giuseppe Sala (lettura di un documento) del Presidente della Fondazione “Giorgio Gaber” Paolo Dal Bon e del noto fotografo e critico musicale Guido Harari. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 10 febbraio.