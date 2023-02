Reggio Calabria, il 26 febbraio l’evento di beneficenza di AgediLab “Diversamente uguali”

18 Febbraio 2023 13:25

Dopo aver incassato il supporto logistico e materiale di Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum, il Progetto “AgediLab – Laboratori di autonomie” continua ad acquisire sostenitori pubblici e privati, in vista dell’evento di beneficenza del 26 febbraio “DIVERSAMENTE UGUALI”, che Agedi Odv sta organizzando per la raccolta fondi propedeutica al progetto.

Al fianco di AgediLab anzitutto le Istituzioni: il Comune di Reggio Calabria che, in qualità di partner della serata, ha concesso gratuitamente i locali del Teatro comunale “Cilea”; Città Metropolitana, Consiglio Regionale e Giunta Regionale che hanno concesso il loro patrocinio, dando un imprinting fortemente istituzionale all’evento.

Ma non è finita qui. Al fianco di Agedi Odv e quindi di AgediLab si è schierato anche il tessuto sociale reggino: Ordine degli Architetti, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Geologi, Ordine degli Avvocati, AIGA, AMI, FIDU, Fidapa sezione RC Morgana, Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, Lions Club Fata Morgana Villa San Giovanni, Rotary Club Reggio Calabria Sud parallelo 38, AVIS, APAR, AHPS, Alma, Fierce Woman e Chrysalide. Senza dimenticare le diverse testate giornalistiche e le tante attività commerciali del territorio che, ciascuna nel rispettivo ambito, daranno man forte all’evento e quindi alla buona riuscita del progetto.

Saranno in tanti, dunque, accanto ad Agedi. Non a caso il sottotitolo dell’evento è “Insieme per il futuro”. Organizzazione della serata affidata all’Associazione “Nuovi Orizzonti”, attiva sul territorio dal 2005 con lo scopo di promuovere manifestazioni e grandi eventi in particolare nei settori cultura, spettacolo, politiche sociali e produttive.

Appuntamento DOMENICA 26 FEBBRAIO, alle ORE 20:30, presso il Teatro comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, con il grande spettacolo per AgediLab che coinvolgerà istituzioni ed artisti reggini. Tutto il ricavato sarà devoluto ai “Laboratori di autonomie”. Fondamentale sarà l’apporto dei cittadini di Reggio Calabria che, acquistando i biglietti dell’evento di beneficenza organizzato da Agedi, daranno man forte al grande Progetto destinato alle persone con disabilità.

Per l’acquisto dei tagliandi d’ingresso al teatro si prega di contattare Agedi Odv, tramite email info@agedi.it o recapiti telefonici (3483739294 – 3483739308).

Per contribuire alla raccolta fondi della serata “DIVERSAMENTE UGUALI, insieme per il futuro” basta utilizzare le seguenti coordinate:

Beneficiario Fondazione Mediolanum Onlus

Fondazione Mediolanum Onlus Causale Progetto “Diversamente uguali”

Progetto “Diversamente uguali” Iban IT68C0306234210000000417750

Ricordiamo che “AgediLab – Laboratori di autonomie”, progetto ideato e coordinato da Agedi Odv, cofinanziato dalla Regione Calabria e forte di tante partnership e collaborazioni sul territorio, è sostenuto da Banca Mediolanum, che ha condiviso fin da subito il concetto del “dopo di noi”. Oltre a supportare la crescita di Agedi Odv attraverso “Mediolanum insieme”, progetto solidale di Banca Mediolanum nato con l’obiettivo di supportare le associazioni di volontariato che operano quotidianamente sul territorio, la Banca ha deciso di coinvolgere Fondazione Mediolanum Onlus per dare un contributo concreto con il raddoppio dei primi 5 mila euro raccolti.

AgediLab, a partire dalle prossime settimane fornirà, a scopo totalmente gratuito, i seguenti servizi alla collettività: sostegno all’inclusione sociale di persone con disabilità e non autosufficienti; tirocini per l’inclusione sociale; sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana; promozione di attività laboratoriali, ludiche e sportive. Un servizio a cui ad oggi devono sopperire le famiglie tanto dal punto di vista economico quanto organizzativo-gestionale.