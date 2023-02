Reggio Calabria: il gruppo artistico Blu Sky Cabaret dona 3.800 euro all’Hospice | FOTO e INTERVISTE

13 Febbraio 2023 22:24

Il gruppo artistico Blu Sky Cabaret ha organizzato un incontro presso il Teatro San Bruno di Reggio Calabria per illustrare la conclusione del progetto “Fare del bene divertendosi”. “Donarsi per divertirsi e far qualcosa di concreto, e quindi abbiamo scelto di aiutare l’Hospice, in quanto nella nostra martoriata terra, in mezzo a decine di esempi negativi da non perpetrare, è un esempio di grande attenzione a quelle che sono le vere sofferenze di chi, purtroppo, è arrivato al capolinea del proprio viaggio in grande sofferenza dove dignità e rispetto vanno preservati. L’Hospice è una struttura straordinaria e svolge un compito ancor più straordinario, sotto i! profilo sanita­rio e sociale”. E’ quanto afferma il Presidente Blu Sky Cabaret, Pino De Gregorio. “Le cure palliative sono state ultimamente rivalutate e stanno avendo la giusta attenzione anche se ancora oggi si fa poco a livello istituzionale per sostenere strutture come questa. Ed è per questo che la sfida che ci siamo prefissati è quella di cogliere le urgenze ed aiutare chi si spende in queste nostra realtà. In sostanza abbiamo portato in scena “Due pazzi in vacanza” commedia scritta da C. Maurici e riadattata da Mimmo Raffa in 3 serate: la prima il 10 dicembre 2022 al teatro San Bruno di Reggio Calabria; la seconda il 19 dicembre 2022 a Messina presso il teatro di Cristo Re con la partecipazione delle famiglie e dei militari dell’esercito di stanza a Messina; la terza ed ultima il 07 gennaio 2023 a Roghudi grazie alla collaborazione con il consiglio comunale del comune stesso. Nel complesso siamo riusciti ad avere oltre 400 spettatori riuscendo nel con­tempo a donare 3800 euro a questo meraviglioso ente“, evidenza De Gregorio. L’assessore Rocco Albanese ha voluto ringraziare il gruppo Blu Sky: “hanno fatto un gran lavoro donando dei fondi all’Hospice. La nuova amministrazione della struttura, di cui io faccio parte per conto del Comune, ha programmato dei progetti per dare un impulso maggiore e allargare la sfera dei ricoverati per dare sempre maggior sostegno ai pazienti”.

L’attore Fabio Versaci ricorda Mimmo Raffa e Angela Costantino: “nel cinquantenario della sua fondazione il nostro gruppo artistico si è trovata a dover modificare le sue basi, a causa della scomparsa di due suoi pilastri. La morte di Mimmo ed Angela deceduti in pochi mesi avrebbe messo al tappeto chiunque ma Giuseppe De Gregorio, stimato artista Reggino, che ha coadiuvato Mimmo ed Angela nei cinquant’anni di storia del gruppo, ha voluto riunire le forze in un momento così terribile ed affrontare la nuova era. Oggi la sfida è affrontare il nuovo percorso con una schiera di giovani attori adulti coadiuvati da alcune storiche figure artistiche amatoria­li della città del bergamotto. Tutti insieme sono desiderosi di portare un messaggio sociale ed un esempio da seguire”. Nel corso della serata è stata presentata la stazione teatrale 2023, che riportiamo di seguito:

25 Febbraio ore 20.00

La Compagnia teatrale San Paolo alla Rotonda aprirà la stagione con “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo

25 e 26 Marzo ore 20.00

Il gruppo artistico Blu Sky cabaret con “L’eredità” di F. Versaci

15 Aprile ore 20.00

La Compagnia teatrale Straorino EXTRA ORAM con “B&B di sabato” di R. Mandica

6 Maggio ore 20.00

La Compagnia Angela Barbaro dell’associazione Francesco Amendolea con “Parrinu pi vocazioni” di C. Maurici

27 e 28 Maggio ore 20.00

Il gruppo artistico Blu Sky cabaret chiuderà la stagione con “Giulietta e Romeo” di A. Lo Castro riadattato da Mimmo Raffa.