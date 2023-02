Reggio Calabria, festa grande all’Eurobet per lo storico “Sei” al Superenalotto. Tutti pazzi di curiosità per l’identità del fortunato vincitore

17 Febbraio 2023 16:53

Giornata di grande festa oggi all’Eurobet di via Giudecca, nel centro storico di Reggio Calabria, dove ieri sera è stato strappato uno storico sei al Superenalotto. Dopo circa un anno e mezzo è stato centrato il Sei che aveva visto lievitare un jackpot da record. La combinazione vincente e stata realizzata grazie alla “Bacheca dei sistemi” di Sisal e a vincere il bottino non è stata una sola persona ma il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna, per una vincita di 4 milioni di euro ciascuno. Il sistema è una sorta di lavagna virtuale in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche: da lì possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti e grazie alla suddivisione in quote viene a crearsi un sistema in cui si mettono in gioco più combinazioni. A Reggio Calabria, il fortunato giocatore ha acquistato la quota in pieno centro storico presso la ricevitoria Eurobet di via Giudecca, accanto al primo tratto del tapis roulant all’incrocio con via Tripepi, a pochi metri dal corso Garibaldi.

Peppe Casciano di Eurobet testimonia alla città l’emozione che ha provato ieri sera quando la Sisal ha comunicato la vincita effettuata presso la ricevitoria: “ieri quando ci hanno chiamato per comunicarci il tutto, è stata una sensazione che non si può spiegare. Noi lo dicevamo da tempo che avremmo portato il jackpot a Reggio e abbiamo mantenuto la promessa. Siamo stati avvisati ieri sera stesso dalla Sisal. Il sistema è un composto da 90 quote di 5 euro ma è una cosa particolare perchè sono dei sistemi che fa direttamente la Sisal e li mette in una bacheca dove possono accedere solamente i ricevitori e comprare delle quote. A noi ci interessa aver portato a Reggio tutto questo anche perchè vogliamo lanciare un messaggio che è quello di non smettere mai di sognare perchè alla fine tutto è possibile”.