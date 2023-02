Reggio Calabria all’I.T.E Piria Ferraris/Da Empoli celebrata “la giornata nazionale contro lo spreco alimentare”

10 Febbraio 2023 22:40

Presso l’ I.T.E Piria Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria rappresentato dal Dirigente Scolastico Avv. Annarita Galletta è avvenuto un importante Convegno per “la giornata nazionale contro lo spreco alimentare” con relatori l’Avv. Eliana Carbone e il Dott. Gianni Romeo Direttore Gen. dell’Associazione del Banco Alimentare della Calabria ODV alla presenza delle classi 3SIAB, 3F, 3E, 1D, 1B, 1H, 1RIMA(1) e con la partecipazione del Dott. Gaetano Iaria Responsabile del magazzino provinciale del Banco Alimentare della Calabria con sede a Campo Calabro. Il Dirigente scolastico Annarita Galletta nei saluti istituzionali si è rivolta agli alunni per farli partecipi dell’intenzione della scuola attraverso l’organizzazione di questo meeting di fare approfondire loro una tematica importante come quella della lotta allo Spreco Alimentare e della Fame, problemi reali che attanagliano la società e tutti i paesi, in particolare quelli in Via di Sviluppo. ”E’ necessario- ha detto Annarita Galletta- che tutti noi contrastiamo lo spreco perché solo così si può riuscire ad andare incontro ai bisogni alimentari di chi invece si trova in una condizione di privazione alimentare”. A questo punto ha preso la parola l’Avv. Eliana Carbone che ha subito precisato che la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare venne celebrata la prima volta il 5 Febbraio 2014 in Italia e da allora ogni anno questa Giornata è l’occasione per la diffusione di nuovi dati da parte dell’Osservatorio Waste Watcher International e che dagli ultimi dati in Italia risulta che lo spreco alimentare è pari a una cifra tra i 9,2 miliardi ed i 15 miliardi cui si contrappone invece la triste realtà di 2,6 milioni di persone che fanno fatica a nutrirsi sia a causa dell’aumento dei prezzi che delle bollette. Ma non meno importante- ha detto l’Avv. Carbone- è l’inquinamento prodotto dai rifiuti organici causati dallo Spreco Alimentare, che quando vengono portati nelle discariche e smaltiti negli inceneritori alimentano i gas serra che sono la causa del surriscaldamento globale e del cambiamento climatico. Carbone ha poi evidenziato che mentre nei Paesi Industrializzati lo spreco avviene di più nella fase del consumo nei Paesi in via di Sviluppo esso avviene maggiormente nella fase della produzione o per mancanza di sensibilizzazione sull’argomento o per inefficienze della Filiera Alimentare e proprio per questo bisognerebbe migliorare le competenze, la professionalità e l’istruzione delle persone per aumentare la produzione, l’innovazione e la ricerca e nel contempo evitare gli sprechi alimentari realizzando così il 2 Obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e cioè l’azzeramento o la riduzione della fame.

Ha poi concluso la sua relazione l’Avv. Carbone dicendo che il diritto “ad un letto e cibo per tutti” era stato già sancito dall’art. 25 dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948” che si rivolgeva per la prima volta all’Uomo di tutto il Mondo e che la violazione di un Diritto Umano significa violare la dignità di una persona e per questo dobbiamo impegnarci sia individualmente che come Istituzioni nella solidarietà e nell’impegno a garantire a tutti condizioni di vita dignitose. E’ seguito l’intervento del Dott. Gianni Romeo che ha spiegato l’importanza della funzione svolta in questi anni dall’Associazione del Banco Alimentare che lui rappresenta per la Calabria nella sua qualità di Direttore Generale riferendo agli studenti presenti in aula che la Fondazione Banco Alimentare ONLUS è nata nel 1989 e coordina e guida la rete dei Banchi Alimentari regionali e che tale organizzazione promuove: 1) il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture; 2) organizza la Giornata della Colletta Alimentare e altre Collette Alimentari in azienda, 3) Gestisce gli strumenti di comunicazione a livello nazionale. “In Calabria- ha continuato il Dott. Gianni Romeo- ci sono 5 Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate dell’Ass.ne Banco Alimentare con sede a Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia e fra queste quella che serve numericamente più persone è quella di Reggio Calabria e- ha aggiunto-per l’anno 2021 l’Ass.ne Banco Alimentare della Calabria, cui si appoggiano 594 Strutture Caritative convenzionate, è riuscita a recuperare 8.856,30 tonnellate di alimenti e di conseguenza ha potuto assistere dal punto di vista alimentare 134.648 persone. Ma l’importante ha detto Romeo è non sprecare, non eccedere negli acquisti perché ci sono tante persone che soffrono la fame e il Banco Alimentare riesce ad utilizzare i cibi in eccesso recuperabili e perfettamente commestibili ed a distribuirli ai più bisognosi e cioè adulti e famiglie con minori in condizioni di estremo disagio materiale.

Il Dott. Romeo ha poi concluso la sua relazione augurandosi che, sempre nell’intento di una sensibilizzazione degli studenti alla campagna contro lo Spreco Alimentare, si rinnovi con la scuola ospitante ma anche con altre scuole la collaborazione con l’Associazione del Banco Alimentare della Calabria per la Giornata annuale della Colletta Alimentare e con l’occasione ha consegnato gli attestati di Partecipazione alla Colletta Alimentare anno 2022 a 9 studenti della 5 B dell’I.T.E Piria Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria. E’ stato infine al termine dei lavori distribuito agli studenti presenti in Aula Magna e dagli stessi completato un Questionario Anonimo, dal quale è emerso che secondo loro per sradicare la fame nel mondo bisognerebbe oltre a non sprecare cibo, migliorare le competenze e la formazione professionale, migliorare la rete degli aiuti umanitari, avere un ampliamento del servizio del Banco Alimentare e un coinvolgimento maggiore dei Paesi ricchi nel sostegno dei Paesi in via di sviluppo sia aiutandoli con la costruzione di infrastrutture e con contributi economici. E’ stato un importante incontro di sensibilizzazione che ha suscitato un profondo interesse negli alunni che vi hanno partecipato.