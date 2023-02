Reggio Calabria: fogna a cielo aperto in Via Milano

17 Febbraio 2023 16:54

Situazione imbarazzante in via Milano a Reggio Calabria dove, da circa quattro mesi, da uno dei pozzetti d’ispezione, fuoriescono liquami fognari, con ogni probabilità per l’occlusione della condotta, riversandosi in prossimità di un palazzo.

“Il tutto, oltre a causare notevoli disagi per gli abitanti dello stabile, comporta anche una grave carenza igienica-sanitaria“, denuncia l’amministratore del palazzo, il quale “invita le autorità competenti a ripristinare delle condizioni minime di vivibilità oltre la dovuta visita ispettiva sanitaria per l’accertamento dei requisiti di legge igienici-sanitari”.