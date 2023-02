Reggio Calabria, il Prof. Ferrara aderisce all’associazione Don Milani

2 Febbraio 2023 16:31

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nel recupero dei minori a rischio del nostro territorio ed anche nelle attività di promozione della cultura della legalità, saluta con Grande entusiasmo l’ingresso alla Don Milani del suo nuovo membro il Prof. Massimiliano Ferrara, professore Ordinario presso l’università mediterranea di Reggio Calabria e non solo”. E’ quanto comunica in una nota il Presidente Don Milani, Dott. Filippo Pollifroni.

“Un figlio della nostra terra, che da anni ci rappresenta in ambito nazionale ed internazionale, non solo in ambito Universitario, ma soprattutto come punto di riferimento per tutti i giovani calabresi che vogliono emergere, per rappresentare al meglio Reggio e la Calabria tutta.Tutto il Consiglio Direttivo le augura Buon Lavoro. Onorati di averLa con noi”, conclude Pollifroni.