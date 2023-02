A Reggio Calabria un excursus narrativo sulla vitivinicoltura della punta dello stivale

24 Febbraio 2023 16:11

Una giornata di approfondimento dei vini, degli areali e dei protagonisti della nuova realtà vitivinicola calabrese. E’ quella organizzata il 6 marzo presso la sede della città Metropolitana dal Consorzio Terre di Reggio Calabria. L’areale compreso da tra Palizzi, la Costa Viola, Bianco, Pellaro e la Locride in cui dominano il Mediterraneo e la sua potente influenza, sarà raccontato nel corso di una giornata intensa ed articolata dedicata agli operatori horeca, alla stampa, ai winelover e le istituzioni, in un grande excursus narrativo che approfondirà la vitivinicoltura della punta dello stivale.

Il Consorzio guidato dal presidente Vincenzo Vozzo, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria, incontrerà nella mattina, a partire dalle ore 10:30, gli operatori del mondo horeca e la stampa presentando, in una degustazione guidata a cura di Mattia Antonio Cianca, sommelier e wine consultant, le peculiarità pedoclimatiche, storiche, culturali e colturali delle diverse anime del vino di Reggio Calabria.

«Vogliamo rendere conosciuto e riconoscibile il vino di Reggio Calabria – afferma il presidente del consorzio, Vincenzo Vozzo – costruendo un percorso di valorizzazione che stringa alleanze con il territorio, le istituzioni, gli operatori del settore wine e food, puntando a strutturare una immagine importante del nostro areale produttivo. Quello di Reggio Calabria è l’inizio di un percorso di promozione che ci porterà a raccontare, in maniera sempre più approfondita, i nostri areali e i produttori che hanno fatto grande il vino reggino e, con il loro impegno e passione, continuano a tramandare una tradizione vitivinicola eroica che fonde storia, qualità, identità e modernità».

A seguire un pranzo con i produttori e tutti i vini del consorzio permetterà di testare a tavola le varie interpretazioni dei vitigni più rappresentativi di questa realtà con la cucina reggina. Sarà il convegno previsto nel pomeriggio alle ore 16:30 con i rappresentanti delle istituzioni locali, l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, a mettere a fuoco le prospettive di sviluppo del Consorzio dei vini di Reggio Calabria su scala nazionale e internazionale, anche alla vigilia dell’importante appuntamento fieristico del Vinitaly.

La giornata si concluderà con un aperitivo di saluto con i produttori del territorio aperto al pubblico.

Mattia Antonio Cianca – Sommelier e Wine consultant

Originario di Roma, ha trascorso oltre 10 anni della sua vita lavorando come Sommelier in alcuni dei migliori ristoranti in Australia insieme a chef influenti come Ben Shewry e Heston Blumenthal. Dopo anni di studio, esami e concorsi, nel 2017 Mattia vince il titolo di Best Sommelier of Australia. Nel 2018 si trasferisce nuovamente in Europa e dopo aver collaborato con Alexander Gusto Antico di Cortina d’Ampezzo e vincere il titolo di Miglior Sommelier d’Italia 2019, sceglie di stabilirsi nella capitale mondiale del vino, Bordeaux, dove ora ha sede la sua società di servizi legati al vino. La sua passione per il vino e il suo desiderio di continuare ad imparare lo hanno portato a ricevere diversi riconoscimenti e a rappresentare l’Italia al Concorso per il Miglior Sommelier del Mondo nel 2023.