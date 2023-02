Reggio Calabria: evento dedicato agli innamorati presso la sede di Incontriamoci Sempre

8 Febbraio 2023 19:41

Un grande evento dedicato agli innamorati, domenica 12 Febbraio, alle ore 18.30, presso la sede di Incontriamoci Sempre, Stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria: Paolo Caridi, Maestro Pasticcere Cioccolatiere reggino con decenni di esperienza alle spalle, anche come formatore e ambasciatore del Bergamotto di Reggio Calabria, attualmente direttore di produzione Casa Mastroianni, una tra le più importanti realtà legate al mondo food, con ben 10 punti vendita in Calabria, nonché Direttore del Distretto Identitario Alimentare di Accademia delle Imprese Europea, proporrà una dimostrazione pratica di produzione di un cioccolatino speciale per San Valentino.

“Quale migliore occasione”, dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre “se non la festa degli innamorati, per regalare un cioccolatino? Il Maestro Paolo Caridi, supportato anche dai maestri pasticceri di APAR, l’Associazione Pasticceri Artigiani Reggini, ha accolto con entusiasmo il nostro invito per mostrare al pubblico le principali fasi di lavorazione di questo amatissimo alimento, il cioccolato, principe della pasticceria e vero e proprio simbolo dell’amore. Dopo lo Show-Cooking, seguirà una dolce degustazione”.