Reggio Calabria, tutta l’emozione dell’evento “Carnevale Senza Frontiere”

21 Febbraio 2023 15:23

“Domenica 19 febbraio si è svolto il secondo evento “Carnevale Senza Frontiere”, in un pomeriggio di sport e laboratori presso la palestra Scatolone. Insieme a noi partner di progetto, abbiamo contattato per l’occasione anche l’associazione LELEFANTE che ha accolto con grande gioia l’iniziativa ed ha animato le attività insieme a noi. Il carnevale senza frontiere è stato un evento importante per il territorio che ha risposto in maniera positiva, i ragazzi del basket e del quartiere hanno vissuto dei momenti di spensieratezza e gioia, ma anche occasioni di piccole riflessioni tramite le attività strutturate a favore della multiculturalità. Istruttori, coordinatori e genitori erano entusiasti di questo evento, abbiamo sottolineato l’importanza di questa iniziativa che è stata una situazione di socializzazione per i nostri ragazzi e per la nostra città in maniera gratuita, crescendo nel rispetto dell’altro”, si legge nella nota degli organizzatori.

“Kids4Change – Sport senza Frontiere” è un progetto partito a settembre 2022, nato nel cuore del quartiere “Ferrovieri-Stadio-Gebbione”, con l’obiettivo di offrire percorsi sportivi ed esperienze formative, culturali e sociali a bambini e ragazzi della zona Sud della città di Reggio Calabria. Grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020, le forze positive del quartiere si uniscono per consentire ai giovani del territorio un corretto svolgimento di attività fisica, sportiva, ricreativa, culturale ed educativa. Il progetto contribuirà da un lato, allo sviluppo fisico, mentale e cognitivo dei giovani e dall’altro, a favorire la crescita, l’integrazione e l’inclusione sociale di bambini e ragazzi a rischio di marginalizzazione”.

“Il Nuovo Basket Soccorso (NBS), società sportiva con presenza storica all’interno del quartiere, è il principale promotore dell’attività sociale che coinvolge altre associazioni del territorio: “Bottega dei Saperi”, “A.DIL. Basket Sorriso”, ASD “Arcobaleno”. Oltre le attività e gli eventi sono stati attivati dei laboratori gratuiti sulla cittadinanza, multiculturalità e creatività presso i locali dell’Istituto Stella Maris”.