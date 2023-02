Reggio Calabria, Elly Schlein sull’Autonomia, Pd, scuola e superbonus: “pronti a fare la nostra parte” | INTERVISTE

17 Febbraio 2023 20:42

Tour in Calabria per Elly Schlein prima a Catanzaro e poi a Cosenza, in vista delle primarie del Partito Democratico del prossimo 26 febbraio. In un Cine Teatro Metropolitano gremito, la parlamentare Dem ha trattato vari temi: “diciamo no all’autonomia differenziata. Questo provvedimento non farà altro che aumentare le differenze territoriali ed il Governo ha anche la faccia tosta di affermare che non viene messo un euro in più per settori sensibili come la sanità”. “Oggi è stata una bellissima giornata in questa straordinaria regione: qui ho trovato competenze e capacità ma con i salari troppi bassi e con i contratti precari i giovani spesso sono costretti ad emigrare e non lo possiamo permettere”, rimarca Schlein. “Il Pd? E’ in un momento difficile, veniamo da tante sconfitte ma credo ci sia ancora vita a sinistra. Abbiamo l’obbligo di recuperare credibilità”, evidenza. “La scuola? Combatteremo con forza l’idea di scuole di serie A e di serie B e diciamo no alle gabbie salariali. Il Superbonus? Abolizione scellerata dell’esecutivo Meloni, rischia di fa affaticare le imprese e mettere in difficoltà le famiglie. Al più presto dobbiamo costruire una serie alternativa alla destra, siamo pronti a fare la nostra parte”, ha concluso Schlein.

Per Giovanni Nucera del Coordinamento reggino dell’Area Schlein, l’ex europarlamentare “è una donna preparata che ha avuto sempre un consenso ampio. Credo che solo lei può rigenerare e riformare il Partito Democratico, spero vivamente che diventi segretario”. Presente all’evento anche il sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il quale afferma: “serve un Pd unito per affrontare le sfide del futuro. Sono a questo evento ma sapete tutti che appoggio alle primarie il candidato Bonaccini“. All’incontro c’erano anche il parlamentare Nicola Irto, Nico Stumpo di Articolo 1 e l’ex presidente della provincia Morabito.