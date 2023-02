6 Febbraio 2023 12:14

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “a causa di un intervento sulla rete idrica comunale, dalle ore 8.00 fino a fine lavori del giorno 7 febbraio 2023, saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio di Catona – via Modenelle, via Fortezza e via Alfieri”.