Reggio Calabria, denunciato per smaltimento illegale di rifiuti il titolare di un’autocarrozzeria

24 Febbraio 2023 09:01

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato a Gallico il titolare di un’autocarrozzeria per smaltimento illegale di rifiuti speciali. A seguito di approfondimenti investigativi sviluppati grazie ad una segnalazione qualificata, gli uomini del Comando di viale A.Moro hanno individuato il titolare dell’abbandono dei rifiuti speciali che erano stati accatastati su area pubblica nei pressi dell’attività artigianale sanzionata.

Dopo le formalità di rito il titolare è stato denunciato per violazione del testo unico ambientale, i rifiuti e gli elementi identificativi che hanno ricondotto l’abbandono alla persona indagata sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’A.G. che ha convalidato la misura precautelare reale. Trattandosi di attività in fase di indagine, l’ipotesi accusatoria dovrà essere vagliata e validata dall’autorità giudiziaria competente. Sempre in tema di abbandono di rifiuti, la Polizia Locale,a compimento di pregresse attività sanzionatorie, ha segnalato all’ufficio tributi ed alla Hernes circa 1.300 cittadini per le competenti verifiche in ordine ad eventuali evasione della Tari.