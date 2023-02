Reggio Calabria, delega ACI per il pagamento del bollo auto: tutte le novità

20 Febbraio 2023 16:17

L’Automobile Club di Reggio Calabria ricorda ai cittadini le prossime scadenze del pagamento della tassa automobilistica quali aprile-agosto-dicembre per gli autoveicoli, gennaio-maggio-settembre per gli autocarri, mentre per i motoveicoli gennaio-luglio. Per tutte le cartelle esattoriali iscritti a ruolo dall’1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 è possibile aderire alla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La domanda dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2023. Il pagamento dovuto per la Definizione agevolata delle cartelle è relativo al solo capitale senza sanzioni, interessi di mora e aggio e potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023.

Automobile Club di Reggio Calabria ricorda che è possibile attivare il servizio “Bollo Sicuro”, che consente di delegare ad ACI il pagamento del bollo auto e, contestualmente, di attivare il rinnovo automatico della tessera, senza doversi più preoccupare delle scadenze. ACI effettuerà a scadenza il pagamento del bollo per la tua auto o le auto indicate, di proprietà o di familiari e parenti. Gli importi vengono addebitati automaticamente sul tuo conto corrente bancario o postale entro la scadenza prevista e la ricevuta di pagamento viene inviata al domicilio che hai indicato e conservata dall’ACI. Si potrà così disporre di un semplice e comodo servizio, evitando possibilità di errori o rischi di pagamento in ritardo, che comportano costi aggiuntivi. Recandosi presso gli uffici di Via Giuseppe De Nava n. 43 (RC) o presso una Delegazione ACI della provincia si potranno conoscere tutti i dettagli del servizio.