Reggio Calabria: audizione per l’ammissione di nuove voci al Coro delle voci bianche

20 Febbraio 2023 16:08

Il centro servizi alla famiglia Insieme per Fare SCS indice un’audizione per l’ammissione di nuove voci al Coro delle voci bianche per l’anno 2023. Le audizioni si terranno il 25 febbraio 2023. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto Reggio Resiliente, finanziato col fondo Pon Metro dal comune di Reggio Calabria. Le audizioni si terranno presso la sede della cooperativa in via Dalmazia, 106 a Reggio Calabria.

Il Coro delle voci bianche ha per finalità l’educazione musicale e la valorizzazione delle potenzialità espressive e interpretative dei giovanissimi, attraverso lo studio del canto, l’approfondimento della cultura musicale e la partecipazione a opere, concerti e manifestazioni promosse dalla cooperativa. Possono iscriversi alle selezioni coloro che abbiano un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, la partecipazione al coro e alle audizioni è gratuita. Modalità di iscrizione alle audizioni e termine di presentazione della domanda. Per accedere al bando cliccare sul link:

https://www.insiemeperfare.com/2023/02/20/audizioni-coro-bambini-reggio-calabria/