Reggio Calabria: eletto il Coordinamento a sostegno della Mozione congressuale di Elly Schlein

L’ex consigliere regionale e attuale coordinatore provinciale area DEMS di Reggio Calabria, Giovanni Nucera, è stato eletto alla guida del Coordinamento Area Metropolita a Area Schlein. Assieme a Giovanni Nucera è stato eletto il coordinamento provinciale a sostegno della mozione Schlein. Ne fanno parte: Barbara Panetta, coordinatrice area Metropolitana donne PD, Giusy Falzea, segretaria Pd di Bianco, Pippo Romeo, consigliere comunale di Sant’Alessio in Aspromonte, Franco Gianluca, segretario della vallata dello Stilaro per art. 1, Franco Orlando, assessore comunale di Bova Marina, Vincenzo Madafferi, Nicola Gara, Simone Marafioti, Katya Belcastro, già Sindaco di Caulonia, Giovanni Laruffa, ex sindaco di Polistena, e Niccolò Alessi, segretario Pd di Brancaleone.

“Con l’elezione del coordinamento diventa operativa l’attività di promozione sul territorio della mozione Schlein e dei suoi contenuti – afferma Giovanni Nucera Coordinatore della mozione per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria. “Elly è una donna giovane, preparata e determinata. Una protagonista della politica italiana, coraggiosa, già impegnata da anni al Parlamento Europeo e vice presidente della Regione Emilia-Romagna, sempre candidata ed eletta con la preferenza. Siamo certi – aggiunge Nucera – che il suo contributo sarà determinante per la rinascita e ricostruzione del Partito, facendo leva su una classe dirigente nuova, illuminata, capace di riconnettere la politica della Sinistra con la gente ed affrontare con decisione il tema drammatico delle disuguaglianze sociali. La sfida – conclude Gianni Nucera – è qui e ora, perché prove d’appello non ce ne potranno più essere”. Già da domani inizierà la fase dei congressi dei circoli, per l’affermazione di un punto di vista che molti compagni si sento di condividere.