Reggio Calabria: al via il concorso fotografico “Scatta in parrocchia”

15 Febbraio 2023 11:55

Si parte con il concorso fotografico “Scatta in parrocchia” organizzato dall’Ufficio Pastorale Sport turismo e tempo libero e dall’Ufficio di Pastorale Giovanile. “Il nostro intento – affermano i due sacerdoti Don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero e Don Michele– è quello di far crescere il senso di appartenenza alle parrocchie soprattutto quest’anno alla luce del Sinodo. Un’occasione ulteriore, per tutti e per tutte le età, di cogliere momenti di vita parrocchiale e di aggregazione che fatta proprio durante la Santa Pasqua si rivestirà di profondo significato. Per quanto concerne il regolamento e locandina del concorso fotografico sarà pubblicato anche sulla pagina Facebook dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero. Le locandine del concorso fotografico saranno distribuiti a tutti i parroci della nostra Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova“, concludono.