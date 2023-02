Reggio Calabria domina al Concorso d’Italia di Danza Sportiva: 3 primi posti per Assumma e Pennestrì

22 Febbraio 2023 14:13

Le aspettative dal consueto appuntamento annuale per le qualificazioni a mondiali ed europei IDO (International Dance Organization) di danze accademiche e show dance, organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva sotto il nome di Concorso d’Italia, non sono state disattese dalle atlete della Shed Studio’s by Copacabana di Reggio Calabria. Sui gradini più alti del podio sono salite per ben 3 volte Assumma Francesca e Serena Pennestì, già reduci da importanti sensazioni al campionato Europeo di Skopje in Macedonia del Nord lo scorso settembre. Nella categoria 13/14 open (unificate le classi B, A e AS) hanno condotto una gara impeccabile nelle discipline Modern Contemporary, Jazz Dance e Show Dance, garantendosi l’accesso alle prossime competizioni internazionali come prima scelta nella rosa del Club Azzurro 13/14 duo danze accademiche e coreografiche. La Pennestì è inoltre riuscita a spuntarla nelle gare dei singoli piazzandosi per ben 3 volte sul podio al terzo posto. Anche per lei la responsabilità di mantenere il nome alto dell’italia (e della Calabria) nel mondo della danza sportiva nelle discipline Assolo.

Da segnalare l’ottima prestazione di Noemi Megale nella massima categoria OV 17 arrivata 6 in finale nello show dance, ma che non è riuscita nelle gare del Modern e del Jazz ad acciuffare la finale, complice anche un infortunio che ha compromesso la preparazione nell’ultimo mese.

Le altre atlete in gara della Shed Studio’s by Copacabana, Alice Arena, Sofia Faucitano, Sara Foti, Angelica Foti, Aurora Ippolito, Ginevra Ippolito, hanno fatto vedere un crescendo durante le 3 giornate di gara che di sicuro è preludio di un immediato risultato futuro, quando andranno a scontrarsi con altre della propria classe di appartenenza (B). I tecnici responsabili della Shed Studio’s Mariangela Bagnato ed Olena Honcharenko, che curano la preparazione tecnica e coreografica delle atlete, sono soddisfatti del risultato ma invitano a non abbassare la guardia, visto l’altissimo livello delle atlete delle altre nazioni.

“Ci attendono mesi intensi di preparazione per una così importante responsabilità sportiva – ha commentato il presidente Alessandro Mitidieri – abbiamo le qualità per essere competitivi in tutte le 6 gare internazionali in cui abbiamo avuto accesso di diritto. C’è da dire che lo sforzo economico per poter sostenere le due atlete non sarà di poco conto. Ci auspichiamo di non dover scegliere di rinunciare alla partecipazione di alcuni dei suddetti eventi per tale ragione. Confido nella sensibilità delle istituzioni politiche locali e regionali nel voler supportare il nome della nostra città e della Calabria nel Mondo sportivo”.

Le atlete dello Shed Studio’s by Copacabana non sono nuove a risultati di rilievo mondiale; ogni anno dal 2014 hanno avuto convocazioni al Club Azzurro (rappresentativa nazionale della danza sportiva). Ricordiamo la strepitosa medaglia d’argento nel 2016 ai mondiali di Riesa (Germania) nella disciplina Show Dance Duo Adults, oltre a importanti piazzamenti europei nel 2019 e nel 2022. Un doveroso ringraziamento, oltre che alle famiglie di tutte le atlete, va al Dott. Giacomo Passavanti del CTF di Reggio Calabria, che con la sua professionalità ed altissima competenza segue le nostre campionesse nel percorso di crescita funzionale e prestazionale.