Reggio Calabria, per i 140 anni dalla nascita di Boccioni un concorso di arte urbana dedicato agli studenti

20 Febbraio 2023 15:00

Il Gruppo Xiphias, associazione di sviluppo culturale diretta dal presidente Antonella Postorino, per rendere omaggio a Umberto Boccioni, in occasione dei 140 anni dalla sua nascita nella città di Reggio Calabria, ha diffuso tra i banchi di scuola un progetto rivolto agli studenti della Città Metropolitana, con l’intento di unire l’arte agli spazi urbani, così da diffondere, attraverso un concorso, la figura di uno dei maggiori esponenti della corrente Futurista italiana, ovvero una delle prime avanguardie europee del XX secolo.

L’idea è quella di attivare un percorso finalizzato alla realizzazione di forme espressive di Arte Urbana, che mettendo al centro l’unione di bene e bello, forma e contenuto, etica ed estetica, siano capaci di suggerire interventi di rigenerazione nell’area del viale Boccioni a Reggio Calabria, immaginando una sorta di “Parco Futurista”.

L’iniziativa, promossa in partenariato con il “Telesia Museum” di San Roberto (RC), diretto da Maria Cotroneo, è patrocinata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria, oltre a Regione Calabria, Città Metropolitana e Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

Il fine principale del concorso è avvicinare gli studenti metropolitani alle tematiche della riqualificazione urbana, nell’ambito degli eventi correlati ai nuclei tematici dell’insegnamento di Educazione Civica, stimolando il senso di appartenenza a un luogo che, trovando origine nel riconoscimento dei valori identitari, diventa azione di tutela degli spazi di socializzazione.

Il Concorso è rivolto a tutti gli alunni e studenti delle scuole Primaria e Secondaria di I e II grado, ubicate nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, i quali potranno partecipare all’iniziativa, singolarmente, per gruppi o per classi.

I giovani cittadini metropolitani dovranno presentare un elaborato grafico artistico/progettuale ispirato alle opere, al pensiero e all’azione del futurista reggino Umberto Boccioni, immaginando di inserire la loro idea progettuale nel comparto urbano cittadino suggerito nel bando.

Le tipologie degli elaborati artistici richiesti si dividono in quattro categorie: Street Art; Scultura o Installazione; Urban Art Design; Videoinstallazioni. Potranno quindi essere presentati progetti che spaziano dal murales, alla scultura, all’elemento di arredo urbano fino alla creazione di video mapping da proiettare sugli edifici.

L’adesione al concorso scadrà il 28 febbraio, attraverso l’invio di una scheda, mentre la presentazione degli elaborati dovrà avvenire entro il 15 maggio.

Saranno premiati i primi due classificati per ogni categoria per un totale di 24 premi, da assegnare rispettivamente agli studenti che si classificano ai primi due posti, per ognuno dei tre ordini di scuola: Primaria e Secondaria di I e II grado. Potranno, inoltre, essere assegnati ulteriori premi e menzioni speciali agli elaborati artistici che verranno ritenuti particolarmente originali.

La Commissione Esaminatrice, presieduta da un critico d’arte di fama nazionale, sarà formata da qualificati esponenti del mondo della comunicazione e delle arti grafiche e figurative, dell’architettura e dell’urbanistica e da rappresentanti istituzionali.

I vincitori saranno encomiati nel corso della cerimonia ufficiale di inaugurazione della mostra di tutti i lavori presentati, che sarà allestita presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea del Telesia Museum di San Roberto (RC), entro la fine di settembre 2023, con le modalità che verranno successivamente comunicate, mentre i lavori selezionati avranno la possibilità di essere pubblicati su un catalogo.

“L’iniziativa lanciata si pone obiettivi che vanno oltre la semplice competizione, tra questi sostenere e accompagnare lo sviluppo di una nuova sensibilità nei riguardi dell’ambiente urbano, in particolare degli spazi pubblici, spesso degradati e poco valorizzati, utilizzando un’attività creativa capace di mettere in relazione aspetti estetici-artistici ed etici, ossia i problemi facilmente rilevabili di accessibilità, fruibilità e sicurezza degli spazi urbani” spiega Antonella Postorino “Inoltre, si vuole sviluppare nei giovani cittadini metropolitani lo spirito di iniziativa creando situazioni di studio, di ricerca e di confronto didattico partendo dal futurista reggino Umberto Boccioni, identificandolo con la città di Reggio Calabria, così da promuovere comportamenti di tutela accendendo nei giovani il senso di appartenenza alla comunità locale e il desiderio di esserne parte attiva”.

Per quesiti relativi al regolamento, alle modalità di partecipazione, a contenuti e aspetti di natura tecnica scrivere all’indirizzo mail: presidente.gruppoxiphias@gmail.com