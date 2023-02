Reggio Calabria celebra Lilia Gaeta con il Ministro Schillaci nella Giornata Mondiale contro il cancro | FOTO e INTERVISTE

4 Febbraio 2023 12:26

In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro a Reggio Calabria è stato presentato questa mattina nell’auditorium “Cosimo Fazio” della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, l’evento “La memoria e l’impegno” in ricordo del Magistrato Lilia Gaeta scomparso prematuramente il 18 novembre scorso.

Istituzioni, magistrati, forze dell’ordine, medici, giornalisti, associazioni, società civile hanno preso parte all’evento per ricordare una figura di grande levatura umana e professionale, nobili e autorevoli della città di Reggio Calabria. La manifestazione, dal titolo “La memoria e l’impegno”, è stata fortemente voluta e organizzata dal Garante regionale della Salute Anna Maria Stanganelli

Durante la mattinata ha partecipato in videoconferenza anche il ministro della salute Orazio Schillaci che ha affermato: “ringrazio il Garante della Regione Calabria della Salute Anna Maria Stanganelli per l’invito e rivolgo a lei, alle autorità presenti e a tutti i partecipanti il saluto a nome del Governo e del Presidente del Consiglio. Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il cancro e desidero esprimere apprezzamento per aver voluto intitolare la memoria e l’impegno. L’iniziativa di oggi è dedicata al magistrato Lilia Gaeta recentemente scomparsa. Il modo migliore per ricordare persone che il cancro ci ha portato via è proprio quello di impegnarsi con coraggio e determinazione affinchè sempre più persone possano guarire da questa terribile patologia. La salute è al centro della missione del Governo. La ricerca e la lotta al cancro sono tra le priorità del Ministero della Salute, priorità che chiedono impegno, risorse e un’adeguata programmazione. L’emergenza Covid ha determinato in molti casi difficoltà o impossibilità di effettuare visite diagnostiche e terapie cosi come ha portato all’annullamento se non alla sospensione dei programmi di screening, tutto ciò ha fatto salire la soglia di rischio per le neoplasie. Ora che il coronavirus vive in una fase non più emergenziale, celebriamo questa giornata con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo tornare ad intercettare visioni sanitarie dei pazienti oncologici dando loro risposte che siano adeguate e in tempi congrui. Il piano oncologico nazionale 2023/2027 recentemente approvato, consentirà di fornire una presa in carico a 360° delle persone affette da malattie neoplastiche tenendo al centro il malato”.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il marito di Lilia Gaeta, Luciano Gerardis già Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha affermato: “mia moglie ha dato tantissimo sia in termini di professionalità sia in termini di umanità. Credo che questo riconoscimento che tutti le danno, le istitituzioni, la città, le autorità e le persone umili, per noi familiari è bellissimo ed è bellissimo che mia moglie viva nel ricordo e nella gratidutine di tutti. Mi sembra un riconoscimento meritato anche per la lunga battaglia durata 18 anni contro questa terribile malattia, fatta sempre con coraggio, con il sorriso, con la gioia di vivere prendendo sempre il meglio di ogni giornata”.