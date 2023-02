Reggio Calabria: Catena Fiorello Galeano presenterà il suo ultimo romanzo “Ciutuzzu”

20 Febbraio 2023 11:45

Dopo il successo dello scorso anno riprendono gli incontri con l’autore alla libreria Mondadori di Reggio Calabria con la tanto attesa presenza di Catena Fiorello Galeano che presenterà il suo ultimo romanzo “Ciutuzzu” (Rizzoli). La nota scrittrice e conduttrice televisiva incontrerà i lettori giovedì 23 febbraio alle ore 18,00 nella saletta della libreria (corso Garibaldi, 324). “Ciatuzzu” è già un successo editoriale e riconferma la Fiorello come una delle autrici più amate e seguite.

Da “Picciridda” (diventato anche un film di Paolo Licata) a “Cinque donne e un arancino” che inaugura la saga delle signore di monte Pepe, ogni romanzo, impregnato di Sicilia, entra nel cuore di lettori e lettrici. Stavolta la storia ruota intorno al piccolo Sebastiano, detto Ciatuzzu, che, orfano di madre a soli nove anni, cresce senza il suo amore. Quando raggiunge il padre emigrato in Belgio, la serenità raggiunta viene meno e non gli resta che affrontare i dolori e le paure per poterli sconfiggere senza più fuggire.