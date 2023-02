Reggio Calabria, tutto pronto per il Campionato ASC Padel Open: due date da cerchiare in rosso

2 Febbraio 2023 22:03

Tutto pronto per il Campionato ASC PADEL OPEN che coinvolgerà tutte le strutture affiliate ASC Reggio Calabria. Due domeniche consecutive all’insegna dello sport e del divertimento con la seconda e terza tappa del Campionato ASC “PADEL” OPEN, coordinato dal responsabile ASC Padel, Antonio Turiano. Il 5 febbraio al Castiglia Padel Center ed il 12 febbraio al Centro Sportivo Pianeta Sport Apan Hotel sono i prossimi appuntamenti imperdibili per i padeliste reggini che vogliono confrontarsi a colpi di pallonetto e smash, per migliorarsi in quello che è lo sport del momento, allenandosi per le future competizioni ove ottenere ranking. I partecipanti gareggeranno in quattro partite organizzate con lo short-format set: due set composti da 4 game. A corredo dell’articolo le locandine.

“Ancora ultimi giorni per iscriversi e contendersi il premio del primo e del secondo posto nelle rispettive tappe del Campionato che si presenta sempre più agguerrito – si legge nel comunicato – Non perdete, quindi, l’occasione di partecipare a due giornate dedicate al Padel in un Campionato che vedrà protagoniste diverse coppie amatoriali e non, che si sfideranno all’interno delle splendide strutture sportive affiliate ASC, situate nel cuore della città di Reggio Calabria, per la conquista del trofeo del 1° e 2° posto. L’evento è aperto a tutti i cittadini che vorranno assistere a quello che di certo sarà un grande spettacolo. Per informazioni visita la pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.