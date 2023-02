Reggio Calabria: auto vola in un dirupo, occupanti estratti dalle lamiere

27 Febbraio 2023 16:34

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Reggio Calabria e precisamente a Ferruzzano. Un’auto, per cause in fase di accertamento, è precipitata in un dirupo a circa dieci metri di profondità. A bordo della vettura erano presenti 3 persone che sono state estratte a fatica dalle lamiere e per uno di loro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso intervenuto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri.