Reggio Calabria: l’atleta delle Fiamme Oro Vincenza Petrilli ricevuta dal Questore Megale

8 Febbraio 2023 12:17

Il Questore di Reggio Calabria, Bruno Megale, ha voluto ricevere l’atleta delle “Fiamme Oro” Para Archery, Vincenza Petrilli, che da pochi giorni ha vinto l’oro assoluto nei Campionati Italiani Indoor, vittoria che si somma ad altri importanti risultati ottenuti nei Campionati Italiani a partire dal 2018.

La Petrilli, 33 anni ad agosto, ha ottenuto lo scorso anno diversi ori in più competizioni di carattere internazionale, centrando il triplo oro al World Archery Para Championship svoltosi a Dubai. L’incontro è stato voluto fortemente dal Questore per manifestare alla giovane atleta di Taurianova le più fervide congratulazioni, anche a nome di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia reggina e per complimentarsi per il suo impegno nel sociale.