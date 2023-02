Reggio Calabria, appena arrivati al porto i 589 migranti provenienti da Lampedusa | LIVE

20 Febbraio 2023 15:49

Sarebbero dovuti arrivare al porto di Reggio Calabria alle ore 18 di questo pomeriggio i 589 migranti provenienti da Lampedusa e invece la Nave Dattilo della Guardia Costiera sulla quale si trovano a bordo i clandestini, è arrivata poco prima delle 16 al porto. I migranti sono in prevalenza tunisini, bangalesi e pachistani. A bordo sono presenti anche 131 donne e 35 bambini. Dei 589 migranti arrivati a Reggio in totale, 160 rimarranno nelle strutture di accoglienza di Gallico mentre gli altri verranno ridistribuiti in altre Regioni così come prevede il piano predisposto dal Ministero dell’Interno. Al porto, infatti, sono già arrivati i pullman che li accompagneranno a destinazione. Nel dettaglio, 45 migranti andranno in Abruzzo, 40 resteranno in Calabria, 75 in Emilia Romagna, 30 nel Lazio, 100 in Lombardia, 30 nelle Marche, 75 in Piemonte, 50 in Puglia, 80 in Toscana e 75 in Veneto.