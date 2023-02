Reggio Calabria, la stoccata di Aloisio: “l’obiettivo deve essere sempre lo sviluppo della città”

12 Febbraio 2023 14:49

“Per tutelare gli imprenditori si devono fare delle scelte che, alcune volte, travalicano l’interesse del singolo per focalizzarsi su quello generale, la qual cosa, comunque, porterà a far sì che anche l’interesse del singolo sia alla fine salvaguardato. Per tutelare una categoria si deve essere pienamente consapevoli della situazione di partenza e, essendo più realisti del re, si devono cercare e trovare, soprattutto quando la controparte seduta a un tavolo istituzionale dimostra un atteggiamento aperto e costruttivo, le migliori soluzioni che possano concretamente e normativamente essere messe in atto”, è quanto afferma Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria.

“Quando si rappresenta il tessuto produttivo di un territorio ogni scelta deve essere ponderata valutando il fine ultimo che si vuole raggiungere e che, a mio parere, deve essere sempre volto allo sviluppo della comunità e alla tutela degli interessi di coloro che si devono assistere e sostenere. Di tutti, non solo di alcuni. Queste sono regole basilari: l’abc di un’azione sindacale efficace e di un corretto e leale rapporto tra associazioni che, con le ovvie e fisiologiche differenze, hanno comunque un medesimo obiettivo: lo sviluppo della città. Evidentemente, però, non tutti la pensano così. Ne prendiamo atto”, conclude Aloisio.