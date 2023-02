Reggio Calabria: 25enne ucraino arrestato dopo una lunga serie di furti in negozi, scuole e università

1 Febbraio 2023 08:59

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha individuato il responsabile di diversi furti, commessi tra il 15 ed il 26 gennaio, ai danni di attività commerciali, site tra i quartieri reggini di Gallico e Pentimele, e di alcuni edifici scolastici ed universitari.

Presso l’abitazione del venticinquenne ucraino, riconosciuto in maniera inequivocabile quale responsabile degli episodi criminali grazie alle immagini fornite dalle telecamere presenti nelle aree interessate, sono stati rinvenuti e sequestrati i proventi dei furti ed i vari indumenti indossati dallo stesso durante il compimento delle azioni delittuose, tra cui una maschera, diversi blister di monete utilizzati nei distributori automatici e diversi telefoni cellulari.

Il soggetto, che come emerso dai contenuti del proprio telefono cellulare stava progettando altri furti unitamente ad un complice non ancora identificato, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.