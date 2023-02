Reggio, con un simpatico video Blu Sky Cabaret annuncia l’avvio della stagione teatrale 2023

1 Febbraio 2023 16:59

Con un simpatico video, il Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret di Reggio Calabria annuncia l’avvio della stagione teatrale 2023. Sette le serate da cerchiare in rosso tra febbraio e maggio di quest’anno. Il 25 febbraio alle ore 20 l’esordio di quest’anno, poi 25 e 26 marzo, 15 aprile e, a maggio, serate il 6, il 26 e il 27, sempre alle ore 20. Di seguito la locandina con il programma completo dell’anno e tutti i contatti utili per avere informazioni, anche relative ai biglietti e ai costi. In basso, poi, anche il simpatico video con cui tutti i protagonisti annunciano le novità dell’anno.